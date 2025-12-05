El Juncar reúne a 70 socias en la jornada de convivencia

La Asociación de Mujeres El Juncar de Luceni celebró el sábado 15 de noviembre su tradicional comida de hermandad, una cita muy esperada cada año y que volvió a reunir a un gran número de vecinas en un ambiente festivo y cercano.

Setenta socias participaron en esta jornada de convivencia que tuvo lugar en el pabellón José Soria. Para la ocasión, se ofreció un menú cerrado con varios primeros y segundos a elegir, seguido de una tarde amenizada con música, que permitió prolongar la celebración y disfrutar de momentos de charla y diversión.

Este encuentro anual se ha convertido en un clásico dentro del calendario de actividades de la asociación. Se trata de un espacio para compartir tiempo juntas, fortalecer lazos y disfrutar de un día dedicado a la convivencia entre mujeres de todas las edades.

El Juncar agradece la participación de las socias y reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades que fomenten la unión, participación y dinamismo social en Luceni.