Marisancho Menjón presentará la novela ‘El Grupo de Roda’ en Alcalá

La Casa de Cultura de Alcalá de Ebro acogerá el lunes 15 de diciembre, a las 18.00 horas, la presentación de la novela El Grupo de Roda de la historiadora del arte Marisancho Menjón Ruiz, en el marco del programa cultural comarcal Enriberados.

La compañía Títeres Sin Cabeza llevará a escena ‘Diminutivo’, el domingo 21 en Luceni. | SERVICIO ESPECIAL

La novela narra la historia de un grupo de amigos que, fascinados por la belleza de Roda de Isábena, deciden crear el grupo de Roda y se conjuran para velar siempre por los tesoros artísticos del conjunto monumental que alberga la localidad oscense.

Publicada por la editorial Doce Robles, con ella Menjón debuta en la ficción histórica con esta novela inspirada en hechos reales. Marisancho Menjón Ruiz (Tauste, Zaragoza) es historiadora del arte. Tiene una larga experiencia como investigadora, coordinadora de publicaciones y divulgadora cultural. Ha llevado a cabo varios proyectos de investigación sobre patrimonio aragonés y es autora de una veintena de libros. Entre 2019 y 2023 fue directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Cierre del año en Luceni

Por otro lado, la reconocida compañía aragonesa Títeres Sin Cabeza ofrecerá el espectáculo familiar de títeres Diminutivo el domingo 21 de diciembre, a las 18.00 horas, en el pabellón de Luceni.

La actividad, organizada en colaboración con el ayuntamiento, forma parte de la programación cultural navideña del municipio y pone el broche final al primer año de Enriberados, el programa cultural comarcal iniciado en 2025 y que ha llevado a cinco municipios propuestas culturales de música, cine, animación lectora, artesanía local y artes escénicas.

Diminutivo es la historia de amor entre un panecillo y una magdalena sorda en un pueblo pequeño, muy pequeño, tan pequeño que se construyó con un saco de harina. Se trata de un espectáculo de teatro creado con títeres crujientes para los más pequeños que nos acerca a la lengua de signos. Diminutivo reconoce y destaca el tesoro que supone formar parte de una sociedad repleta de capacidades diferentes. En este caso, mediante la lengua de signos encontramos, junto al público, un camino para avanzar en la inclusión de todas y todos. Diminutivo fue Premio Santa Isabel de Portugal a la mejor producción en la modalidad de Teatro Infantil y Familiar 2023.