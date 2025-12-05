Torres de Berrellén cierra una edición inolvidable del Noviembre Cultural 2025, un mes repleto de propuestas culturales, sociales y festivas que han movilizado a vecinos y visitantes.

Un mes para respirar cultura

Dentro del ámbito cultural, se desarrollaron actividades de memoria histórica, con la presentación de Indignas Hijas de la Patria, y una exposición dedicada a Antonio Machado, que permitió profundizar en la figura y legado del poeta.

Las risas y el entretenimiento también tuvieron su espacio con las actuaciones de Maribel Vermú y Cachito . El teatro volvió a brillar de la mano de La Torrera con Casi (des)conocidos, que ofreció una representación sorprendente, demostrando una vez más su crecimiento escénico y su capacidad para superarse año tras año.

La música, como siempre, estuvo muy presente, desde el emotivo concierto dedicado a Joan Manuel Serrat a cargo de la Coral de Torres de Berrellén, la charanga, las discomóviles; hasta la celebración de la XX edición del Rock in Torres, de la mano de In Absentia. Un gran festival que tuvo una excelente respuesta por parte del público, y que ya se ha convertido en una cita imprescindible en la agenda cultural del municipio.

Nuevo museo

Sin duda, uno de los hitos de esta edición ha sido la inauguración del museo dedicado a Juan Pablo Bonet, hijo ilustre de Torres de Berrellén. Un espacio largamente esperado que, por fin, rinde homenaje permanente a su figura y a su aportación histórica.

Estos días también reunieron a figuras relevantes de las letras aragonesas como Miguel Mena y Leticia Crespo en la biblioteca, quienes compartieron sus últimas obras con el público local.

El Noviembre Cultural reservó momentos para la reflexión y la reivindicación, especialmente con motivo del 25N.

El Espacio Joven volvió a ser uno de los epicentros de actividad, con talleres y propuestas que reunieron a gran cantidad de niños y jóvenes. Además, la biblioteca, junto con el colegio CEIP Montes del Castellar, organizaron un concurso de microrrelatos sobre el Melón de Torres de Berrellén, que fomentó la creatividad literaria entre los más pequeños.

A ello se sumaron actividades gastronómicas como la Ruta de Tapas y la Fiesta de la Cerveza, que dinamizaron la vida social del municipio.

El cierre perfecto llegó con la tradicional comida popular de San Andrés, que volvió a reunir a generaciones distintas en un ambiente de convivencia y celebración.

La rica programación, impulsada por las asociaciones del municipio junto con el ayuntamiento, ha vuelto a demostrar la fortaleza, la creatividad y el compromiso del tejido social torrero.