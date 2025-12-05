ENCENDIDO NAVIDEÑO
La Navidad llega a Gallur llena de luz y color
ISABEL SAUCO
El Ayuntamiento de Gallur, a través de la Concejalía de Cultura y Concejalía de Fiestas, organizó diversos actos el último fin de semana de noviembre para celebrar la llegada de la Navidad.
El sábado 29, se efectuó el encendido de luces navideñas que iluminan las principales arterias de la localidad: plaza de España, calle Baja y calle Constitución. Además, actuó el quintento de la Asociación Musicara y hubo reparto de chocolate.
El domingo 30, se celebró el tradicional «Mercadillo de Navidad» en la plaza de España. Diversos puestos dotaron de ideas y productos para poder tener «detalles» y obsequiar en las jornadas navideñas. Además, se pudo ver el tradicional “Belén Viviente” representado por los niños de la Guardería Infantil San Antonio de Padua.
También en los porches del ayuntamiento hubo el taller de reciclaje creativo de «Figuras de Navidad en Cartón» y los más peques depositaron sus cartas en el buzón habilitado junto al puesto de la biblioteca. Y es que la biblioteca municipal participó de nuevo en el mercadillo vendiendo libros a 1 y 2 euros, ejemplares que por diversas razones no han terminado formando parte de sus fondos y cuya recaudación se destinará a la realización de actividades infantiles.
