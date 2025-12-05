Dos nuevas mejoras llegan a la planta potabilizadora

El Ayuntamiento de Pinseque ha realizado dos importantes intervenciones en la Planta Potabilizadora Municipal. Por un lado, la instalación de autoconsumo fotovoltaico individual, por valor de 46.767,11 euros.

Además, se ha procedido a la reparación y nueva equipación en decantador, obra que asciende a 96.496,60 euros.

Con ambas actuaciones, se va a conseguir una mejor calidad del agua y una gestión más eficiente de la energía que se utiliza para fabricarla. Las obras han sido financiadas íntegramente por el Plan Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Zaragoza (anualidad 2024-2025).