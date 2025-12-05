ACCIÓN MUNICIPAL
Dos nuevas mejoras llegan a la planta potabilizadora
LA CRÓNICA
PINSEQUE
El Ayuntamiento de Pinseque ha realizado dos importantes intervenciones en la Planta Potabilizadora Municipal. Por un lado, la instalación de autoconsumo fotovoltaico individual, por valor de 46.767,11 euros.
Además, se ha procedido a la reparación y nueva equipación en decantador, obra que asciende a 96.496,60 euros.
Con ambas actuaciones, se va a conseguir una mejor calidad del agua y una gestión más eficiente de la energía que se utiliza para fabricarla. Las obras han sido financiadas íntegramente por el Plan Agenda 2030 de la Diputación Provincial de Zaragoza (anualidad 2024-2025).
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel
El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa
Ofrecido por