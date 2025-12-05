ENCENDIDO DE LUCES Y MERCADILLO
Pedrola comienza a disfrutar de la Navidad
LA CRÓNICA
Pedrola celebró el sábado 29 de noviembre la sexta edición del Mercado de Navidad con diferentes actividades que culminó con el tradicional encendido de luces.
Por la mañana, hubo taller infantil de pintacaras, y almuerzo de migas. Por la tarde, se repartió el tradicional chocolate solidario a beneficio de la Asociación FoxG1 España. Mickey y Minnie, el Pato Donald y la Patrulla Canina animaron al público infantil, y el alumnado del CEIP Cervantes de Pedrola y del Coro de Musidrola deleitaron a las personas asistentes con unos villancicos navideños.
Tras el encendido de luces, todos pudieron disfrutar del concierto del Dúo Armonía, del que forma parte Jon Varela, profesor de canto moderno de la Casa de Cultura, junto a su compañera Alexia Ventura.
Además, durante toda la jornada, se realizó la actividad Libros que importan organizada por la biblioteca municipal de Pedrola.
