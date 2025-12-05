ENCENDIDO NAVIDEÑO
Pinseque da la bienvenida a la Navidad entre luz y música
LA CRÓNICA
PINSEQUE
La Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Miguel Artigas fueron los encargados del encendido de luces con el que el pasado domingo 30 de noviembre comenzó la esperada programación de Navidad de Pinseque.
Ese mismo día, por la mañana, se realizó el mercadillo infantil Dale una segunda vida a tus libros y juguetes en el Pabellón de plaza España. Y por la tarde, se ofreció el espectáculo musical participativo Carabín, Carabán de Almozandia Teatro.
Tras el encendido de luces, la Coral de Pinseque cantó unos villancicos junto al árbol donde luego se colgaron los deseos. Y la tarde finalizó con una chocolatada por cortesía de la AMYPA Puysec en el Pabellón Multiusos Ángel Calvo.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel
El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa
Ofrecido por