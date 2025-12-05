Pinseque da la bienvenida a la Navidad entre luz y música

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Miguel Artigas fueron los encargados del encendido de luces con el que el pasado domingo 30 de noviembre comenzó la esperada programación de Navidad de Pinseque.

El AMPA del Colegio Miguel Artigas encendieron las luces.

Ese mismo día, por la mañana, se realizó el mercadillo infantil Dale una segunda vida a tus libros y juguetes en el Pabellón de plaza España. Y por la tarde, se ofreció el espectáculo musical participativo Carabín, Carabán de Almozandia Teatro.

Tras el encendido de luces, la Coral de Pinseque cantó unos villancicos junto al árbol donde luego se colgaron los deseos. Y la tarde finalizó con una chocolatada por cortesía de la AMYPA Puysec en el Pabellón Multiusos Ángel Calvo.