Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘OCÉANOS DE CALAMIDADES’

‘El Pollito’ se lleva el oro en el certamen de teatro

LA CRÓNICA

PEDROLA

Maniquí Teatre con su obra El pollito ha conseguido el Premio a Mejor Espectáculo del VI Certamen de Teatro Amateur Océanos de Calamidades de Pedrola. El grupo de Alicante ha obtenido además con otros 4 premios: Noé Vicente por Mejor Dirección y Mejor Dramaturgia original; Daniel Sampedro (ex aequo) como Mejor Actor; y Daniel Sampedro, Antonio Martínez y Nilo Morgan por Mejor Escenografía.

Otro de los grupos más premiados ha sido GAT (Grupo Alhama de Teatro) que con su obra Residencia ST ha logrado 4 premios: Premio Especial del Público, Premio A la Tardada, Premio Teatrola, y Mejor Actriz para Mónica Garbayo.

También fueron premiadas la compañía Aquí hay madera con su obra La jaula de los bichos al Mejor Actor, Santiago Elías (ex aequo), y al Mejor Vestuario, y la compañía Trece Gatos Teatro con su obra Romeo y Julieta al Mejor Montaje de Iluminación y Sonido.

En total se entregaron once ansiados galardones: uno que otorga el público, dos que otorgan las asociaciones de teatro de Pedrola (A la Tardada y Teatrola), y ocho premios por deliberación del jurado compuesto por profesionales..

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
  2. El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
  3. Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
  4. El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
  5. El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
  6. El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
  7. Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
  8. Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel

El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa

El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa

Elvira Lindo, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En el gremio literario me he encontrado con mucha vanidad y, sinceramente, no tengo tiempo para soportarla”

Elvira Lindo, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En el gremio literario me he encontrado con mucha vanidad y, sinceramente, no tengo tiempo para soportarla”

La respiración coordina los recuerdos: un estudio revela cómo el aliento organiza la memoria humana

La respiración coordina los recuerdos: un estudio revela cómo el aliento organiza la memoria humana

Imprescindibles de Navidad en Dungeons & Dragons para amos del calabozo y novatos curiosos

Imprescindibles de Navidad en Dungeons & Dragons para amos del calabozo y novatos curiosos

Z16 organiza un evento Cóctel-Master Chef para jóvenes con música, degustaciones y sorpresas

Z16 organiza un evento Cóctel-Master Chef para jóvenes con música, degustaciones y sorpresas

'La ciudad destruida', nueva entrega de la colección 'Memoria visual de Zaragoza'

'La ciudad destruida', nueva entrega de la colección 'Memoria visual de Zaragoza'
Tracking Pixel Contents