‘OCÉANOS DE CALAMIDADES’
‘El Pollito’ se lleva el oro en el certamen de teatro
LA CRÓNICA
Maniquí Teatre con su obra El pollito ha conseguido el Premio a Mejor Espectáculo del VI Certamen de Teatro Amateur Océanos de Calamidades de Pedrola. El grupo de Alicante ha obtenido además con otros 4 premios: Noé Vicente por Mejor Dirección y Mejor Dramaturgia original; Daniel Sampedro (ex aequo) como Mejor Actor; y Daniel Sampedro, Antonio Martínez y Nilo Morgan por Mejor Escenografía.
Otro de los grupos más premiados ha sido GAT (Grupo Alhama de Teatro) que con su obra Residencia ST ha logrado 4 premios: Premio Especial del Público, Premio A la Tardada, Premio Teatrola, y Mejor Actriz para Mónica Garbayo.
También fueron premiadas la compañía Aquí hay madera con su obra La jaula de los bichos al Mejor Actor, Santiago Elías (ex aequo), y al Mejor Vestuario, y la compañía Trece Gatos Teatro con su obra Romeo y Julieta al Mejor Montaje de Iluminación y Sonido.
En total se entregaron once ansiados galardones: uno que otorga el público, dos que otorgan las asociaciones de teatro de Pedrola (A la Tardada y Teatrola), y ocho premios por deliberación del jurado compuesto por profesionales..
