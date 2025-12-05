UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA
Una ponencia sobre Pilar Narvión abre el nuevo curso
LA CRÓNICA
Alagón inauguró el martes 4 de noviembre el curso 2025-2026 de la Universidad de la Experiencia, una actividad pedagógica que cada edición se supera en excelencia académica y en aceptación por parte de la ciudadanía.
Un total de noventa estudiantes seguirán, hasta el próximo mes de mayo, esta formación dirigida a mayores de 55 años en el salón de actos del Centro Cívico Antonio Fernández Molina.
La periodista Eva Defior fue la encargada de impartir la lección inaugural, con una ponencia sobre Pilar Narvión, escritora, comentarista, periodista y pionera de la prensa española, nacida en Alcañiz. En el mismo acto se realizó la entrega de diplomas a los estudiantes que han completado alguno de los ciclos de tres cursos de los que se compone el programa de la Universidad de la Experiencia.
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
- El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
- Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
- Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel