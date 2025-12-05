Una ponencia sobre Pilar Narvión abre el nuevo curso

Alagón inauguró el martes 4 de noviembre el curso 2025-2026 de la Universidad de la Experiencia, una actividad pedagógica que cada edición se supera en excelencia académica y en aceptación por parte de la ciudadanía.

Un total de noventa estudiantes seguirán, hasta el próximo mes de mayo, esta formación dirigida a mayores de 55 años en el salón de actos del Centro Cívico Antonio Fernández Molina.

La periodista Eva Defior fue la encargada de impartir la lección inaugural, con una ponencia sobre Pilar Narvión, escritora, comentarista, periodista y pionera de la prensa española, nacida en Alcañiz. En el mismo acto se realizó la entrega de diplomas a los estudiantes que han completado alguno de los ciclos de tres cursos de los que se compone el programa de la Universidad de la Experiencia.