RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Recordar para actuar: la Ribera Alta dice «basta»
LA CRÓNICA
Este pasado 25 de noviembre la Comarca de la Ribera Alta se volvió a unir para visibilizar el número de asesinatos de mujeres y la situación de orfandad en que quedan sus hijos e hijas, y para que no se nos olvide que la violencia machista sigue existiendo y no podemos ignorarla.
Cabe recordar que durante este año, han sido asesinadas en nuestro país 40 mujeres, quedando 20 menores en situación de orfandad. En la comarca se han cursado más de 44 órdenes de protección, y se han atendido en los servicios sociales a más de 142 mujeres y 122 menores por violencia contra la mujer, y de aquí a final de año esta cifra, lamentándolo mucho, aumentará, indican desde la institución.
Por ello, el 25N se realizaron concentraciones en cada una de los municipios que la integran procediendo a la lectura del manifiesto que, con el lema Que no se te olvide, se elaboró desde los servicios sociales comarcales como señal de repulsa y unidad ante el maltrato. También se repartieron, con la colaboración de los ayuntamientos y asociaciones de mujeres, carteles con las escalofriantes cifras de mujeres asesinadas en España.
El manifiesto
El manifiesto señalaba «que no se te olvide que sigue siendo necesario estar aquí porque el problema continúa. Que no se te olvide que el maltrato a la mujer, por el simple y mero hecho de ser mujer, es real y existe. Que no se te olvide que el maltrato dentro de la pareja no es un asunto privado en el que nadie debe meterse. Que no se te olvide que una mujer no está en situación de maltrato porque le guste. Que no se te olvide que miles de mujeres sufren los golpes y el maltrato psicológico a diario. Que no se te olvide que los niños y niñas que viven en una casa dónde se ejerce la violencia machista son también víctimas de maltrato. Que no se te olvide que todos somos responsables en la prevención y detección. Que no se te olvide que todos los poderes públicos deben aunar esfuerzos y medios para no seguir aumentando estas terribles cifras que desde 2003 ofrecen escalofriantes datos. Que no se te olvide que el único número tolerable ante el maltrato es 0. Y que no se te olvide que volvemos a unir nuestras voces para gritar: ¡somos mujeres y no queremos morir asesinadas, por serlo!».
