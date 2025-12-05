La residencia de mayores sienta las bases

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Gallur presentó el viernes 17 de octubre el proyecto de edificación de la residencia para personas mayores. En este momento se están terminando los pliegos técnicos para que sea posible llevar a cabo la licitación de la construcción de la residencia a primeros del año 2026.

En el acto público de presentación, que sirvió para exponer las directrices técnicas de la distribución del espacio y administración de estancias de la construcción, comparecieron la empresa redactora del proyecto, acompañados por la alcaldesa María Pilar Capdevila.

Tal y como comenzó señalando la alcaldesa de Gallur, «este equipo de Gobierno, desde que entramos en el ayuntamiento, hemos trabajado con ilusión y empeño para que este proyecto tan necesario salga adelante». Además, recordó que «nació gracias al impulso y al trabajo de nuestra querida compañera Ana Mari Salvatierra, que creyó firmemente en la necesidad de contar con una residencia de mayores en nuestro pueblo. Dedicó tiempo, esfuerzo y mucho cariño para que este sueño pudiera hacerse realidad». Por ello, subrayó Capdevila, «hoy queremos rendirle un reconocimiento muy especial, porque sin su visión y su compromiso, este proyecto no estaría donde está hoy».

La alcaldesa continuó su intervención explicando que «no ha sido un camino fácil. Este proyecto ha requerido muchos trámites, entre ellos la recalificación del terreno y numerosas gestiones técnicas y administrativas. Pero con constancia, colaboración y trabajo conjunto, hemos conseguido que hoy sea una realidad».

Moderna y accesible

Según desgranó Capdevila, la residencia será asistida y contará con 56 plazas, «pensada para ofrecer a nuestros mayores la atención, el cariño y la calidad de vida que merecen. Hoy damos un paso muy importante para nuestro pueblo y, sobre todo, para nuestros mayores».

Luego, los redactores del proyecto, Vicente Pérez Bolea y Francisco Vinaras Coronado, explicaron en detalle el contenido y las características de la construcción que «plantea una residencia moderna, accesible y organizada en torno a espacios abiertos, con el objetivo de ofrecer bienestar, atención de calidad y una convivencia agradable para las personas mayores del municipio».

En cuanto al diseño arquitectónico y espacios interiores, el edificio contará con estancias luminosas, con grandes ventanales y mobiliario adaptado, además de salas de estar amplias, y zonas de convivencia y espacios para actividades, favoreciendo la socialización. Habrá habitaciones dobles e individuales, diseñadas para facilitar movilidad y asistencia.

Sobre la distribución, la residencia tendrá una organización en módulos o alas, que separan zonas privadas de zonas comunes, con habitaciones organizadas en pasillos con control visual, salas polivalentes y zonas asistenciales, y áreas de servicio y administración. Contará con dos plantas: la superior mayoritariamente residencial, y la inferior destinada a servicios, recepción, comedor y áreas técnicas.

Del entorno y urbanización explicaron que el complejo se integra en un entorno urbano existente, combinando edificación nueva con estructuras tradicionales próximas. Se incluye un gran patio interior ajardinado, con recorridos accesibles y espacios verdes terapéuticos. En el exterior se representan zonas de paseo, bancos y conexiones suaves con la trama urbana de Gallur.

En conjunto, el proyecto propone una residencia actual, funcional y humanizada, pensada para la comodidad y el cuidado continuado de las personas mayores.