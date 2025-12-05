Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VISITAS CULTURALES GUIADAS

La Ribera Alta da a conocer su patrimonio

El programa 'Ribera en Ruta' recorre la comarca a través de visitas guiadas

Visita a la Iglesia de Nuestra Señora de Bárboles. | ISMAEL BARBERÁ

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Ribera Alta del Ebro

El programa Ribera en Ruta, la nueva propuesta del área de turismo de la Comarca Ribera Alta del Ebro para difundir y poner en valor el patrimonio cultural comarcal de todos los municipios, comenzó el pasado sábado 22 de noviembre con una primera visita guiada a Pleitas, Bárboles y Grisén en la que participaron más de 30 personas de 9 pueblos distintos.

La parroquia de San Martín de Tours en Grisén.

Las tres localidades, con una historia dilatada en el tiempo, tienen un patrimonio muy significativo y cuentan con piezas artísticas singulares, únicas en la Comarca. de la Ribera Alta del Ebro Los enclaves que se visitaron fueron la Torre del Señorío, el andador de la acequia e iglesia de San Juan Bautista de Pleitas; la plaza mayor e iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Bárboles, con especial detalle al retablo renacentista de la Sagrada Familia y subida a la torre hasta el coro; y la calle mayor e iglesia parroquial de San Martín de Tours del siglo XVI de Grisén. Desde la Comarca agradecen la implicación de los ayuntamientos, vecinos y vecinas, especialmente a Carmen Gay, Ignacio Sainz y Carlos Sebastián, así como a Ismael Barberá por el reportaje fotográfico que realizó de la visita.

Iglesia de San Juan Bautista de Pleitas.

