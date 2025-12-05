La Ribera Alta da a conocer su patrimonio

El programa Ribera en Ruta, la nueva propuesta del área de turismo de la Comarca Ribera Alta del Ebro para difundir y poner en valor el patrimonio cultural comarcal de todos los municipios, comenzó el pasado sábado 22 de noviembre con una primera visita guiada a Pleitas, Bárboles y Grisén en la que participaron más de 30 personas de 9 pueblos distintos.

La parroquia de San Martín de Tours en Grisén. / ISMAEL BARBERÁ

Las tres localidades, con una historia dilatada en el tiempo, tienen un patrimonio muy significativo y cuentan con piezas artísticas singulares, únicas en la Comarca. de la Ribera Alta del Ebro Los enclaves que se visitaron fueron la Torre del Señorío, el andador de la acequia e iglesia de San Juan Bautista de Pleitas; la plaza mayor e iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Bárboles, con especial detalle al retablo renacentista de la Sagrada Familia y subida a la torre hasta el coro; y la calle mayor e iglesia parroquial de San Martín de Tours del siglo XVI de Grisén. Desde la Comarca agradecen la implicación de los ayuntamientos, vecinos y vecinas, especialmente a Carmen Gay, Ignacio Sainz y Carlos Sebastián, así como a Ismael Barberá por el reportaje fotográfico que realizó de la visita.