Varias rondallas de la zona se dieron cita en Gallur

Tres rondallas participaron en el XVI Encuentro Laudístico Villa de Gallur en la iglesia parroquial el 8 de noviembre: Asociación Proyecto Juntón, compuesta por miembros de las localidades de Luceni, Épila y el barrio de Santa Isabel (Zaragoza); Asociación Laudística San Jorge de Tauste, y Rondalla Familia Navascués de Gallur.

Los grupos ofrecieron diversas piezas musicales y, como colofón, las tres rondallas interpretaron La Chica Yeyé, de Augusto Algueró y con arreglos de Sergio Aso. Al final del acto, alcaldesa, teniente alcalde y concejala de Cultura entregaron obsequios conmemorativos del acto a los directores del encuentro.