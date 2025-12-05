XVI ENCUENTRO LAUDÍSTICO
Varias rondallas de la zona se dieron cita en Gallur
ISABEL SAUCO
GALLUR
Tres rondallas participaron en el XVI Encuentro Laudístico Villa de Gallur en la iglesia parroquial el 8 de noviembre: Asociación Proyecto Juntón, compuesta por miembros de las localidades de Luceni, Épila y el barrio de Santa Isabel (Zaragoza); Asociación Laudística San Jorge de Tauste, y Rondalla Familia Navascués de Gallur.
Los grupos ofrecieron diversas piezas musicales y, como colofón, las tres rondallas interpretaron La Chica Yeyé, de Augusto Algueró y con arreglos de Sergio Aso. Al final del acto, alcaldesa, teniente alcalde y concejala de Cultura entregaron obsequios conmemorativos del acto a los directores del encuentro.
