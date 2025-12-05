La sede comarcal acoge un taller de cine mudo

El Centro Comarcal de Servicios Sociales está realizando en los meses de noviembre y diciembre unos talleres preparativos del Encuentro Comarcal de Mujeres que se celebrará en 2026. Son actividades dirigidas a asociaciones de mujeres, totalmente gratuitas, con inscripción previa, y con diferentes temáticas de interés.

Taller de creación artística en Gallur. | SERVICIO ESPECIAL

El 4 de noviembre se realizó en Cabañas de Ebro un taller impartido por Javier Escartín en el que se elaboró un podcast que se podrá escuchar en el encuentro comarcal del próximo año. Varias mujeres de diferentes municipios de la comarca reflexionaron acerca de lo que es ser mujer, de la participación y el asociacionismo, de las perspectivas de futuro y de ser parte de la Comarca.

Y el miércoles 26 se desarrolló en Gallur un taller impartido por Noemí Calvo en el que se elaboró una creación artística que se expondrá en el encuentro. Varias mujeres de diferentes municipios de la comarca generaron piezas geométricas de tela con forma hexagonal, simulando la estructura de un panal de abejas. Todas somos piezas de un todo en común era el lema de la actividad. La parte de detrás cuenta con velcro u otro accesorio para poder unir todas las piezas el día del encuentro.

Próximas citas

Los talleres preparativos del Encuentro Comarcal de Mujeres de la Ribera Alta del Ebro continúan con el Taller de Cine Mudo que se realizará los días 4 y 11 de diciembre, en horario de 17.00 a 19.00 horas, en la sede comarcal de Alagón. Se trata de una actividad dinamizada por Las Marys (Anabel López y Susana de la Fuente), en el que mujeres de diferentes municipios de la comarca conocerán aspectos de la actuación, la grabación y la edición de un cortometraje que será estrenado en el encuentro comarcal que tendrá lugar el próximo año.