Sesé triunfa en los Premios RSE de Pedrola

Pedrola celebró el miércoles 26 de noviembre la entrega de la novena edición de los Premios de Responsabilidad Empresarial (RSE). La gala tuvo lugar un año más en el Palacio de los Duques de Villahermosa, y contó con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Javier Martínez, el embajador de la República Popular de China en España, Yao Jing, y la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, así como 26 empresas y un total de 213 asistentes.

Sesé recibió el premio a Mejor Empresa RSE por su apuesta por la sostenibilidad como un motor de innovación, crecimiento y liderazgo. Así mismo, el reconocimiento a Mejor Iniciativa Empresarial RSE fue para dos empresas: Magna Internacional, por su proyecto Avanzamos para todos, forward for all, y Entrerríos Automatización S.A., por su iniciativa + Inclusión, deporte y educación para todos.

«Estos premios reflejan el compromiso que tienen nuestras empresas con Pedrola y con la responsabilidad social. Cada proyecto premiado demuestra que es posible crecer de forma sostenible, generando bienestar y oportunidades para nuestro municipio», manifestó la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges.

De hecho, el acto sirvió para evidenciar que Pedrola es un ejemplo de colaboración entre administración y tejido empresarial. «Gracias a su implicación, seguimos construyendo un modelo de desarrollo que pone a las personas en el centro», recalcó Berges.