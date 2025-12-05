ABIERTO EL CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
Tardes de encuentros y juegos en la biblioteca
LA CRÓNICA
La biblioteca de Luceni sigue desarrollando su intensa actividad semanal, consolidándose como un punto de encuentro cultural para los niños de la localidad. Entre las propuestas más destacadas sobresale La Tarde de Juegos, que cada jueves a las 17.15 horas reúne a un numeroso grupo de participantes dispuestos a disfrutar de un juego de mesa dirigido.
Durante este mes se han celebrado torneos de Speed Cups, Polilla Tramposa, Quick Stop y Uno, coincidiendo con las sesiones de los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre, y convirtiendo cada tarde en una cita esperada por los más jóvenes.
De forma paralela, ya está en marcha una nueva edición del Concurso de Tarjetas Navideñas, organizado un año más en colaboración con el colegio público de la localidad. El alumnado trabaja en sus diseños desde las aulas, y como es tradición, el jurado fallará los premios durante estas navidades. Los galardones se entregarán en el Festival de Navidad, que tendrá lugar el 3 de enero en el Pabellón José Soria.
Además, y también junto al colegio, ha comenzado una nueva edición de la Coleteca, un proyecto que el pasado año tuvo un gran éxito y que invita a los alumnos a visitar la biblioteca en horario lectivo. Durante las sesiones se realizan actividades para fomentar el gusto por la lectura y finalizan con un cuento narrado por el bibliotecario.
Más de 70 alumnos pasarán periódicamente por la biblioteca, disfrutando además de unos lotes de libros preparados para cada grupo, que serán comentados, recomendados e intercambiados entre los compañeros.
