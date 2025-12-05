FESTEJOS DE SAN MARTÍN DE TOURS
Las vacas marcan la tradición en las fiestas de Grisén
LA CRÓNICA
Grisén celebró en noviembre las fiestas en honor a San Martín de Tours. Los actos comenzaron el viernes 7 con el pregón a cargo del mayordomo Daniel Ezquerra, y la puesta del pañuelo.
El sábado 8 se realizó el 40 aniversario de la corrida de toros simulacro con suelta de reses, encierro por la calle y suelta de vacas en la plaza, y por la noche baile con el grupo Flashback. El domingo también hubo vacas y toros simulados para los peques. El lunes, el mayordomo encendió la tradicional hoguera, y el martes se celebró la procesión y misa en honor a San Martín.
Las fiestas de Grisén se completaron el siguiente fin de semana con una cena con temática andaluza, la tradicional comida de la vaca y concurso de disfraces.
