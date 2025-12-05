Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FESTEJOS DE SAN MARTÍN DE TOURS

Las vacas marcan la tradición en las fiestas de Grisén

No faltó la corrida de toros simulacro con suelta de reses. | SERVICIO ESPECIAL

No faltó la corrida de toros simulacro con suelta de reses. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

GRISÉN

Grisén celebró en noviembre las fiestas en honor a San Martín de Tours. Los actos comenzaron el viernes 7 con el pregón a cargo del mayordomo Daniel Ezquerra, y la puesta del pañuelo.

El sábado 8 se realizó el 40 aniversario de la corrida de toros simulacro con suelta de reses, encierro por la calle y suelta de vacas en la plaza, y por la noche baile con el grupo Flashback. El domingo también hubo vacas y toros simulados para los peques. El lunes, el mayordomo encendió la tradicional hoguera, y el martes se celebró la procesión y misa en honor a San Martín.

Las fiestas de Grisén se completaron el siguiente fin de semana con una cena con temática andaluza, la tradicional comida de la vaca y concurso de disfraces.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: "Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido"
  2. El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
  3. Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”
  4. El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
  5. El Real Zaragoza asegura que pagará en los próximos días los 10 millones pendientes para La Romareda
  6. El Real Zaragoza pierde 98.000 euros y el Casademont femenino 120.000 en las subvenciones del Gobierno de Aragón: así queda el reparto entre 34 clubs deportivos
  7. Aramón revoluciona la temporada de nieve: los estudiantes aragoneses podrán esquiar por entre 6 y 24 euros al día
  8. Muere un motorista en la A-2 tras colisionar contra un coche a la altura de Santa Isabel

El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa

El basket que cambia comunidades: Endesa financiará cinco proyectos sociales en una nueva edición de Cancha Solidaria Endesa

Elvira Lindo, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En el gremio literario me he encontrado con mucha vanidad y, sinceramente, no tengo tiempo para soportarla”

Elvira Lindo, en el pódcast del suplemento ABRIL: “En el gremio literario me he encontrado con mucha vanidad y, sinceramente, no tengo tiempo para soportarla”

La respiración coordina los recuerdos: un estudio revela cómo el aliento organiza la memoria humana

La respiración coordina los recuerdos: un estudio revela cómo el aliento organiza la memoria humana

Imprescindibles de Navidad en Dungeons & Dragons para amos del calabozo y novatos curiosos

Imprescindibles de Navidad en Dungeons & Dragons para amos del calabozo y novatos curiosos

Z16 organiza un evento Cóctel-Master Chef para jóvenes con música, degustaciones y sorpresas

Z16 organiza un evento Cóctel-Master Chef para jóvenes con música, degustaciones y sorpresas

'La ciudad destruida', nueva entrega de la colección 'Memoria visual de Zaragoza'

'La ciudad destruida', nueva entrega de la colección 'Memoria visual de Zaragoza'
Tracking Pixel Contents