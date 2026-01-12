Aires de Pedrola se despide a lo grande

La junta de la Asociación Aires de Pedrola comunicó la disolución de la asociación, y se despidió en el festival de Navidad que celebraron el domingo 21 de diciembre. Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento de Pedrola llegó a un acuerdo con la Asociación Aires de Pedrola por el que las actividades de baile y canto de jota que se incluyen en la oferta de actividades municipales pasan a ser de gestión municipal desde el área de Cultura.

La asociación ha impartido clases de canto, rondalla y baile regional aragonés a lo largo de toda su trayectoria desde hace más de cinco décadas, pasando por la escuela una gran cantidad de alumnas y alumnos del municipio y de otras localidades vecinas.

Los comienzos de este grupo datan de los años 70, aunque durante estos años cambiaron de nombre varias veces hasta llegar al actual Aires de Pedrola. Las actuaciones más destacadas que se pueden nombrar a nivel internacional han sido las de Bretaña (Francia) o Berlingen (Suiza), así como las numerosas en territorio español: Les Preses, Toledo, Mazarrón, Pedro Muñoz, Velez Rubio, etc.

No se pueden olvidar importantes actuaciones en Pedrola como Imágenes con Jota (2001), La Fiesta popular (2002), Boda en Aragón (2004), ¿Qué es la Jota? (2006) y las numerosas actuaciones conjugando coral, banda, rondalla, canto y baile en las que se han representado jotas como La Dolores, Los Sitios de Zaragoza o La Pedrolense.Tampoco se puede dejar de nombrar las innumerables rondas, romerías y misas baturras que han realizado a lo largo de cada año en el municipio con motivo de festejos y fiestas populares.