Alagón invierte 3 millones en mejorar el municipio

El programa de inversiones del Ayuntamiento de Alagón para 2026 supera los 3 millones de euros. A través del plan +Provincia de DPZ se van a invertir 1.750.000 euros en el alumbrado del paseo de la Vía Vieja, y la renovación del pavimento y redes de abastecimiento y saneamiento de 9 calles: paseo de Torres, Francisco Vililla, Agustina de Aragón, Avenida de la Jarea y dolina del polideportivo, Sarasate, Juan de la Cierva, Corralar de la Dula, Cofradías, y Arnaudas.

El PLUS 2026 de DPZ supone 653.000 euros para la rehabilitación de la Casa Palacio Condes de Bureta, instalación de bolardos en casco antiguo, adquisición de carretilla elevadora, parque infantil en la plaza Constitución, acondicionamiento de pistas deportivas de La Portalada, zona de juegos en la piscina de verano, aceras y rampa en el paseo Azucarera, y mural en la plaza de toros.

Además, hay prevista una inversión de 200.000 € para la apertura del punto limpio en el polígono La Ciruela, y de 100.000 euros para la rehabilitación del edificio municipal de calle Damas 7.

Y a través del Plan Estratégico de Mejora de Infraestructuras Municipales (PEMIM) se van a invertir 100.000 euros en diferentes actuaciones como la climatización del Auditorio Arcón y del Polideportivo La Jarea, la rehabilitación de la Fuente de las Mujeres, y la pacificación de la A-126 con un paso de peatones en el Camino Tres Piedras.

A estas inversiones hay que añadir la rotonda de la salida de la autopista a través del Plan Extraordinario de Carreteras del Gobierno de Aragón, y la implementación de marquesinas inteligentes a través del Consorcio de Transportes de Zaragoza.