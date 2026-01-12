La alegría de la Navidad llega a La Joyosa y Marlofa

El programa navideño de La Joyosa y Marlofa comenzó el viernes 5 de diciembre con la visita de Papá Noel que recorrió las calles del municipio con su trineo para finalizar en la plaza de España. También se realizó el encendido del árbol de Navidad.

El encendido del árbol fue el 5 de diciembre. / SERVICIO ESPECIAL

El 12 hubo una exhibición comarcal de baile en el pabellón. Los días 27 y 28 y 3 y 4 de enero se celebró el Torneo de Reyes de Fútbol Sala de categorías infantil y alevín. Y en Nochevieja hubo una discomóvil en el bar del pabellón.

El domingo 4 de enero el Paje Real recogió las cartas de todos los niños, con hinchables y merienda. Y el 5, los Reyes Magos entregaron los regalos.