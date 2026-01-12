SALIDA A ZARAGOZA
El Aula de Adultos se va de excursión
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
El Aula de Educación de Personas Adultas de Remolinos organizó el 16 de diciembre una interesante visita a Zaragoza. Comenzó la jornada con una visita guiada a la Casa Moneva para ver la planta baja y el jardín histórico del edificio situado en pleno centro de la capital. Después, vieron la exposición del Palacio de Sástago El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. El hospital de la ciudad y del mundo, para conocer, desde sus orígenes, la historia y evolución del hospital hasta la actualidad. Se trata del segundo hospital más antiguo de España.
