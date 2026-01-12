El Aula de Adultos se va de excursión

El Aula de Educación de Personas Adultas de Remolinos organizó el 16 de diciembre una interesante visita a Zaragoza. Comenzó la jornada con una visita guiada a la Casa Moneva para ver la planta baja y el jardín histórico del edificio situado en pleno centro de la capital. Después, vieron la exposición del Palacio de Sástago El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. El hospital de la ciudad y del mundo, para conocer, desde sus orígenes, la historia y evolución del hospital hasta la actualidad. Se trata del segundo hospital más antiguo de España.