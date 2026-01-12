Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8F AragónConsumo luzSecuestro GarrapinillosWilly AgadaBarrios ZaragozaCierre escuela infantil abusos
instagramlinkedin

ACTOS TRADICIONALES

Bárboles vive una intensa Navidad

Concurso de ranchos en el pabellón de Bárboles.

Concurso de ranchos en el pabellón de Bárboles. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Bárboles

Las actividades navideñas en Bárboles comenzaron el 13 de diciembre con un taller de canapés y entrantes con la asociación de mujeres Barbolenses. El 19 la comisión de fiestas pasó a valorar todas las casas inscritas en el concurso de fachadas, ventanas y balcones. El premio fue una cesta. El 21 hubo tarde de cine con la película A Todo Tren Destino Asturias, palomitas, chuches y refrescos.

El sábado 27 se celebró el segundo concurso de ranchos por grupos en el pabellón, y también hubo juegos tradicionales para todas las edades. Y el 5 de enero, los Reyes Magos repartieron los regalos en el pabellón con roscón y chocolate para todos los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents