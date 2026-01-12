ACTOS TRADICIONALES
Bárboles vive una intensa Navidad
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Bárboles
Las actividades navideñas en Bárboles comenzaron el 13 de diciembre con un taller de canapés y entrantes con la asociación de mujeres Barbolenses. El 19 la comisión de fiestas pasó a valorar todas las casas inscritas en el concurso de fachadas, ventanas y balcones. El premio fue una cesta. El 21 hubo tarde de cine con la película A Todo Tren Destino Asturias, palomitas, chuches y refrescos.
El sábado 27 se celebró el segundo concurso de ranchos por grupos en el pabellón, y también hubo juegos tradicionales para todas las edades. Y el 5 de enero, los Reyes Magos repartieron los regalos en el pabellón con roscón y chocolate para todos los asistentes.
