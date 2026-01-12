Bárboles vive una intensa Navidad

Las actividades navideñas en Bárboles comenzaron el 13 de diciembre con un taller de canapés y entrantes con la asociación de mujeres Barbolenses. El 19 la comisión de fiestas pasó a valorar todas las casas inscritas en el concurso de fachadas, ventanas y balcones. El premio fue una cesta. El 21 hubo tarde de cine con la película A Todo Tren Destino Asturias, palomitas, chuches y refrescos.

El sábado 27 se celebró el segundo concurso de ranchos por grupos en el pabellón, y también hubo juegos tradicionales para todas las edades. Y el 5 de enero, los Reyes Magos repartieron los regalos en el pabellón con roscón y chocolate para todos los asistentes.