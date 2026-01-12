Un brindis para celebrar 25 años

Remolinos vivió el pasado 20 de diciembre una noche muy especial con la celebración de la Gala de Navidad del 25 aniversario de la Asociación Amigos del Vino F.J. Giménez Lara. El evento, que reunió a 200 personas, quedará en la memoria colectiva del municipio como una velada inolvidable.

La gala sirvió para conmemorar veinticinco años de trayectoria de una asociación profundamente arraigada en la vida cultural y social de Remolinos. Durante el acto se realizó la entrega del tradicional aguinaldo a los socios, así como un reconocimiento especial a los socios fundadores, a quienes se les obsequió con una copa de vino grabada con el logotipo de la asociación y una inscripción conmemorativa del 25 aniversario. Este mismo detalle fue entregado también al Ayuntamiento de Remolinos, como muestra de agradecimiento por su apoyo constante a lo largo de estos años.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la lectura de unas palabras en recuerdo de Francisco Javier Giménez Lara, impulsor de la asociación que lleva su nombre y lamentablemente fallecido antes de su constitución. Un homenaje cargado de emoción y gratitud hacia quien, con su saber como enólogo y a su profunda pasión por el vino, hizo posible el nacimiento de este colectivo, concebido como un espacio de disfrute y aprendizaje en torno a la enocultura.

La asociación quiso también expresar públicamente su agradecimiento a Bodegas Aragonesas, por su respaldo y colaboración continuada, fundamentales en el crecimiento y consolidación del proyecto asociativo.

La velada continuó con una cena servida por el catering de Bar La Maravilla y Restaurante La Gasolinera, dos establecimientos locales, poniendo en valor el tejido hostelero del municipio. En el apartado musical, el grupo local Horno.8 actuó como telonero, dando paso posteriormente al concierto del grupo madrileño Semilla Negra, que hizo disfrutar intensamente al público asistente y puso el broche final a una noche llena de celebración.

La sensación compartida por todos los asistentes fue unánime: una noche inolvidable, cargada de emoción, reconocimiento, música y convivencia, que reafirma el papel de la Asociación Amigos del Vino F.J. Giménez Lara como motor cultural y social de Remolinos, mirando al futuro sin olvidar sus raíces.