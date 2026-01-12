El CD Remolinos vive un día muy especial

El CD Remolinos celebró el sábado 3 de enero su Día del Club con una jornada marcada por el fútbol y la convivencia. El partido amistoso entre el equipo actual y los veteranos reunió sobre el campo a distintas generaciones, en un encuentro simbólico en el que primó el buen ambiente y el compañerismo.

La celebración continuó con una comida popular que congregó a jugadores, exjugadores, directivos, vecinos y aficionados, en un ambiente festivo y de hermandad. Fundado en 1934, el C.D. Remolinos volvió a demostrar que sigue siendo, más allá del deporte, un punto de unión y orgullo para todo el pueblo.