JORNADA DE CONVIVENCIA
El CD Remolinos vive un día muy especial
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Remolinos
El CD Remolinos celebró el sábado 3 de enero su Día del Club con una jornada marcada por el fútbol y la convivencia. El partido amistoso entre el equipo actual y los veteranos reunió sobre el campo a distintas generaciones, en un encuentro simbólico en el que primó el buen ambiente y el compañerismo.
La celebración continuó con una comida popular que congregó a jugadores, exjugadores, directivos, vecinos y aficionados, en un ambiente festivo y de hermandad. Fundado en 1934, el C.D. Remolinos volvió a demostrar que sigue siendo, más allá del deporte, un punto de unión y orgullo para todo el pueblo.
