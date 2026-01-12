El Colombo Alagón se hace con el oro en el maratón

El equipo Colombo Alagón Multiservicios fue el ganador del III Maratón de Fútbol Sala de Inter Alagón que se celebró los días 26 y 27 de diciembre en el polideportivo Sergio Ibáñez. Como el año pasado, el torneo se decidió en los penaltis tras una final muy igualada entre El Abraque y Colombo Alagón Multiservicios que terminó 2-2. Kilombo fue el tercer clasificado tras ganar a El Enganche por 5-2. Los tres primeros clasificados se llevaron premios de 250, 150 y 75 euros a consumir en comercios colaboradores de Inter Alagón, y el máximo goleador fue Darío del Kilombo que se llevó de premio una cena por valor de 50 euros en Bar Avenida Alagón.