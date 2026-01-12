Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SERVICIOS SOCIALES

La comarca fomenta la masculinidad más saludable e inclusiva

Campaña 'Otra forma de pensar la masculinidad' en Alagón.

Campaña ‘Otra forma de pensar la masculinidad’ en Alagón. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Ribera Alta del Ebro ha estado trabajando para fomentar masculinidades más saludables e inclusivas con diferentes actuaciones a lo largo del año. Para finalizar ha puesto en marcha la campaña Otra forma de pensar la masculinidad.

Se busca sensibilizar sobre que las masculinidades positivas, frente a la masculinidad tradicional, no exigen reprimir las emociones ni demostrar fortaleza a través de la violencia o el dominio. Promueven que los hombres expresen sus sentimientos, pidan ayuda cuando la necesitan y cuiden de su salud física y emocional. También fomentan relaciones basadas en el diálogo, el consentimiento y la corresponsabilidad en el hogar y la crianza. Frente a los estereotipos que asocian la masculinidad con el poder o la dureza, las masculinidades positivas valoran la empatía, el cuidado y la cooperación. No se trata de «dejar de ser hombres», sino de ampliar las posibilidades de vivir la masculinidad de forma más libre y justa.

Este enfoque contribuye a reducir la violencia y la desigualdad, beneficiando tanto a hombres como a mujeres. En definitiva, busca una sociedad más equitativa, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

Punto de lectura

En colaboración con el Área Comarcal de Cultura y Turismo, se ha puesto en marcha una actuación destinada a promover la igualdad y la reflexión social en el ámbito comunitario. Esta iniciativa consiste en la creación de un punto de lectura sobre masculinidades positivas en las bibliotecas y salas de lectura de todos los municipios de la comarca.

En esta primera fase, cada punto cuenta con un stand expositivo y una selección inicial de cinco libros, dirigidos a diferentes edades y públicos, fomentando miradas diversas y constructivas sobre la masculinidad. Este proyecto tiene vocación de continuidad, ya que está prevista la incorporación progresiva de nuevos títulos y consolidar estos espacios públicos como un recurso educativo y cultural para impulsar una comarca más igualitaria y consciente.

Desde el Centro Comarcal se anima a la población a acercarse a las bibliotecas y dejarse interpelar por unos libros que invitan a pensar, dialogar y descubrir otras realidades y miradas.

