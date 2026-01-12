La comarca fomenta la masculinidad más saludable e inclusiva

El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Ribera Alta del Ebro ha estado trabajando para fomentar masculinidades más saludables e inclusivas con diferentes actuaciones a lo largo del año. Para finalizar ha puesto en marcha la campaña Otra forma de pensar la masculinidad.

Se busca sensibilizar sobre que las masculinidades positivas, frente a la masculinidad tradicional, no exigen reprimir las emociones ni demostrar fortaleza a través de la violencia o el dominio. Promueven que los hombres expresen sus sentimientos, pidan ayuda cuando la necesitan y cuiden de su salud física y emocional. También fomentan relaciones basadas en el diálogo, el consentimiento y la corresponsabilidad en el hogar y la crianza. Frente a los estereotipos que asocian la masculinidad con el poder o la dureza, las masculinidades positivas valoran la empatía, el cuidado y la cooperación. No se trata de «dejar de ser hombres», sino de ampliar las posibilidades de vivir la masculinidad de forma más libre y justa.

Este enfoque contribuye a reducir la violencia y la desigualdad, beneficiando tanto a hombres como a mujeres. En definitiva, busca una sociedad más equitativa, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.

Punto de lectura

En colaboración con el Área Comarcal de Cultura y Turismo, se ha puesto en marcha una actuación destinada a promover la igualdad y la reflexión social en el ámbito comunitario. Esta iniciativa consiste en la creación de un punto de lectura sobre masculinidades positivas en las bibliotecas y salas de lectura de todos los municipios de la comarca.

En esta primera fase, cada punto cuenta con un stand expositivo y una selección inicial de cinco libros, dirigidos a diferentes edades y públicos, fomentando miradas diversas y constructivas sobre la masculinidad. Este proyecto tiene vocación de continuidad, ya que está prevista la incorporación progresiva de nuevos títulos y consolidar estos espacios públicos como un recurso educativo y cultural para impulsar una comarca más igualitaria y consciente.

Desde el Centro Comarcal se anima a la población a acercarse a las bibliotecas y dejarse interpelar por unos libros que invitan a pensar, dialogar y descubrir otras realidades y miradas.