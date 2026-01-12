Las cuentas de 2026 superan los 9 millones

El Ayuntamiento de Pedrola, en el pleno municipal del pasado 4 de diciembre, debatió y aprobó el presupuesto para 2026 por unanimidad de todos los concejales presentes en la sesión.

En su intervención, la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, detalló las partidas más importantes de un presupuesto que, por primera vez, supera los 9 millones de euros, fruto del trabajo que se está realizando para la atracción de inversiones empresariales y del auge de las energías renovables.

El incremento en el presupuesto va a permitir asumir el aumento de los costes de los servicios sin que se tengan que aumentar las tasas o impuestos municipales. De esta forma, ningún impuesto municipal va a verse alterado pese al elevado coste de todos los servicios. Las tasas establecidas por el ayuntamiento, a excepción de la recogida de basura que tuvo que adaptarse a normativa europea por imposición legal, no se han subido, al menos, en los últimos 10 años, incluso alguna de ellas han ido bajando de precio.

Además, estos presupuestos contemplan una serie de inversiones que se consideran estratégicas para el municipio y que supondrán mejoras por valor de más de 3 millones de euros.

De esta forma se invertirá en la rehabilitación y mejoras en edificios municipales: acondicionamiento Ludoteca 50.000 euros, conservación del pabellón 81 100.000 euros, conservación ayuntamiento 200.000 euros, e instalación placas fotovoltaicas en Casa de cultura y Escuela Infantil 80.000 euros.

Además, se seguirá renovando algunas de las calles , así como el polígono industrial El Pradillo: inversiones Polígono El Pradillo 170.331 euros, reasfaltado fase II El Pradillo 50.000 euros, renovación Paseo Juan Carlos I 600.000 euros, mejora de la accesibilidad en vías públicas 50.000 euros, renovación calle Doctor Rocasolano (a través de convenio con DPZ). En general, se seguirá trabajando en mejoras de pavimentos y, especialmente, de tuberías antiguas de aguas.

Este 2026 será, también, un año de hacer esfuerzo en el complejo polideportivo, como uno de los servicios con mayores usuarios del municipio: reforma de la piscina 600.000 euros, cubierta pista de pádel 70.000 euros, adecuación general para zonas deportivas 20.000 euros.

Y uno de los proyectos importantes que está gestionando en estos momentos el ayuntamiento empezará a rodar con la licitación de la elaboración del proyecto para la ampliación de la residencia de mayores Zenón Almau. Esté será el primer paso ya que la sola redacción de un proyecto de estas características supondrá una inversión importante en 2026: 150.000 euros. Tras este paso se procederá en el año 2027 a la licitación de la obra que se estima que pueda superar los 3 millones de euros.

Finalmente, el presupuesto también incluye las subvenciones del ayuntamiento para contribuir al desarrollo municipal como, por ejemplo, subvenciones a comercio local (12.000 euros), particulares para rehabilitación de vivienda antigua (50.000 euros), jóvenes que compran su primera vivienda (5.000 euros), residencia de mayores (150.000 euros), asociaciones, sindicatos de riegos, deportistas, protección civil, parroquia local, etc. El importe total que el ayuntamiento destina para que los vecinos de Pedrola colaboren con el desarrollo del municipio a través de asociaciones asciende a casi 400.000 euros anuales.