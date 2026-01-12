Una despedida de curso por todo lo alto

La Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas Los Vergeles de Cabañas de Ebro cerró el año con varias actividades festivas, entre ellas la fiesta de despedida del curso de memoria y la gimnasia de mantenimiento celebrada el 22 de diciembre, y el campeonato de seises, que tuvo lugar el 14 de diciembre, y concluyó con el reparto de regalos entre las personas participantes.

Desde la asociación se ha realizado un balance muy positivo del año, destacando la buena acogida y la alta participación vecinal. A lo largo de este curso se han consolidado nuevas actividades fijas, como las tertulias de los miércoles y los sábados, y la petanca los viernes, que se han sumado a las propuestas habituales que se desarrollan de forma continuada, como el curso de memoria, la gimnasia de mantenimiento o los viajes.

La junta directiva quiere agradecer la implicación y la participación de todos los vecinos y vecinas de Cabañas de Ebro, cuyo apoyo hace posible que estas actividades sigan adelante año tras año.