TERCERA EDAD CABAÑAS DE EBRO
Una despedida de curso por todo lo alto
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas Los Vergeles de Cabañas de Ebro cerró el año con varias actividades festivas, entre ellas la fiesta de despedida del curso de memoria y la gimnasia de mantenimiento celebrada el 22 de diciembre, y el campeonato de seises, que tuvo lugar el 14 de diciembre, y concluyó con el reparto de regalos entre las personas participantes.
Desde la asociación se ha realizado un balance muy positivo del año, destacando la buena acogida y la alta participación vecinal. A lo largo de este curso se han consolidado nuevas actividades fijas, como las tertulias de los miércoles y los sábados, y la petanca los viernes, que se han sumado a las propuestas habituales que se desarrollan de forma continuada, como el curso de memoria, la gimnasia de mantenimiento o los viajes.
La junta directiva quiere agradecer la implicación y la participación de todos los vecinos y vecinas de Cabañas de Ebro, cuyo apoyo hace posible que estas actividades sigan adelante año tras año.
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- Rompe su silencio la joven secuestrada y torturada en Garrapinillos por su propia familia: 'Estoy convencida de que me iban a matar
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»
- Aragón ya es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- El Castillo Palomar, la joya perdida de la arquitectura zaragozana que aún vive en la memoria colectiva
- El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: 'Cuando monté el negocio la arroba era una novedad