Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8F AragónConsumo luzSecuestro GarrapinillosWilly AgadaBarrios ZaragozaCierre escuela infantil abusos
instagramlinkedin

TERCERA EDAD CABAÑAS DE EBRO

Una despedida de curso por todo lo alto

La Asociación de la Tercera Edad celebra el Fin de Año.

La Asociación de la Tercera Edad celebra el Fin de Año. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Cabañas de Ebro

La Asociación de la Tercera Edad y Pensionistas Los Vergeles de Cabañas de Ebro cerró el año con varias actividades festivas, entre ellas la fiesta de despedida del curso de memoria y la gimnasia de mantenimiento celebrada el 22 de diciembre, y el campeonato de seises, que tuvo lugar el 14 de diciembre, y concluyó con el reparto de regalos entre las personas participantes.

Desde la asociación se ha realizado un balance muy positivo del año, destacando la buena acogida y la alta participación vecinal. A lo largo de este curso se han consolidado nuevas actividades fijas, como las tertulias de los miércoles y los sábados, y la petanca los viernes, que se han sumado a las propuestas habituales que se desarrollan de forma continuada, como el curso de memoria, la gimnasia de mantenimiento o los viajes.

La junta directiva quiere agradecer la implicación y la participación de todos los vecinos y vecinas de Cabañas de Ebro, cuyo apoyo hace posible que estas actividades sigan adelante año tras año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents