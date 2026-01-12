Un encuentro para cerrar el trimestre

Boquiñeni acogió el 18 de diciembre por primera vez el fin de trimestre de las escuelas de adultos del CPEPA Emilio Navarro formado por los municipios de Utebo, Figueruelas, Pedrola, Alagón, Torres de Berrellén, Pinseque y Boquiñeni. Además, de la convivencia con las aulas de los pueblos vecinos que se desplazaron hasta Boquiñeni en autobuses facilitados por el CPEPA, los participantes disfrutaron de la obra de teatro Ellas Cuentan con la compañía Teatro Indigesto, de la entrega de premios del V Concurso de Fotografía, y un picoteo al final.