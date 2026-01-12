GRISÉN
El espíritu navideño ilumina las calles
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Durante el mes de diciembre, Grisén ha vivido unas semanas llenas de actividad con la celebración de diversos actos navideños, entre ellos los talleres de galletas y aperitivos navideños, colonias para los más pequeños, el tradicional encendido de las luces de Navidad, y un emotivo agradecimiento a la UME, por su imprescindible labor durante la inundación del pasado mes de julio en la entrada de Grisén.
El viernes 5 de diciembre se realizó el encendido de las luces navideñas tras el cual los asistentes pudieron disfrutar de un chocolate caliente, villancicos y buen ambiente.
Y el viernes 19 de diciembre los niños del cole de Grisén tuvieron la suerte de disfrutar de unos Cuentos Supervitaminados con los que además aprendieron a reciclar y cuidar el medio ambiente.
