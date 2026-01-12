Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8F AragónConsumo luzSecuestro GarrapinillosWilly AgadaBarrios ZaragozaCierre escuela infantil abusos
instagramlinkedin

CLUB DEPORTIVO TORRES

Una final de infarto en el maratón de fútbol sala

El encuentro fue todo un éxito y terminó con una discomóvil.

El encuentro fue todo un éxito y terminó con una discomóvil. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

Nueve equipos participaron en la tercera edición de la maratón organizada por el CD Torres. Tras una primera fase de grupos, y unos cruces de cuartos de final, los cuatro favoritos se clasificaron para las semifinales del torneo. Pavimentos Utebo se deshizo del Team Tío Miky en un trepidante partido que se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. En la segunda semifinal, AMRA Aires Acondicionados doblegó a unos combativos Comando Marrakech.

La final prometía ser un partidazo y así fue. Pavimentos Utebo empezó adelantándose en el marcador y llegó a poner tierra de por medio con un 2-0 pero AMRA Aires Acondicionados se puso el mono de trabajo y desde la defensa empezó a recortar diferencias hasta ponerse por delante 2-3. Pavimentos Utebo sacó en ese momento portero jugador pero con el cansancio acumulado no lograron empatar, y en varios errores AMRA Aires Acondicionados cerró el partido con un gran Marcos autor de 5 goles.

Aunque el torneo no llegó a los equipos que en principio se pretendía, fue todo un éxito, y el colofón fue cerrarlo con una discomóvil a la que acudió mucha gente hasta altas horas de la madrugada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents