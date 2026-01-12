Un gallurano, Medalla al Mérito en el Trabajo

El gallurano Alejandro Laborda Vicuña, contable y analista de mercado, ha recibido recientemente la Medalla al Mérito por su trabajo en la Embajada de España en Grecia. En el acto de entrega, el embajador destacó «la impecable trayectoria de Alejandro, marcada por la excelencia y la dedicación».

Desde 2021, Laborda ejerce como contable en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada en Atenas, tras una carrera internacional que lo ha llevado por destinos como Santiago de Chile, El Cairo, Estocolmo y Riad. En todos ellos, su labor ha sido reconocida por los consejeros económicos y comerciales con los que ha trabajado.

Más allá del trabajo

Quienes lo conocen destacan que Alejandro «no solo es un profesional brillante, sino también una persona íntegra. Con un fuerte sentido de la justicia, que afronta los retos con objetividad y sinceridad», cualidades que lo convierten en un referente. Su creatividad para encontrar soluciones, su pasión por la gastronomía y su experiencia viajera hacen de él alguien capaz de unir a las personas y generar armonía en los grupos de trabajo.

La condecoración recibida en Atenas no es solo un reconocimiento a su trayectoria personal, sino también un motivo de orgullo para Gallur. Alejandro Laborda Vicuña representa el talento, la dedicación y la honestidad que caracterizan a nuestra tierra, llevando el nombre de Gallur por el mundo, demostrando que, desde este municipio aragonés, se puede dejar huella en la escena internacional, indican desde el consistorio.