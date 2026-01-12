Grisén reconoce la labor de la UME y de José María Sáez

El Ayuntamiento de Grisén realizó el pasado 16 de diciembre un pequeño reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su trabajo en el paso inferior de las vías del ferrocarril después de la tormenta del 11 de julio que había dejado al municipio incomunicado.

Los efectivos de la UME recibieron un pequeño reconocimiento por su trabajo tras la tormenta del 11 de julio. / SERVICIO ESPECIAL

Y el 21 de diciembre, el ayuntamiento procedió a la entrega de una placa conmemorativa a José María Sáez Díaz, ATS en Grisén desde 1982 a 2025, en agradecimiento por el trabajo desempeñado en este municipio.