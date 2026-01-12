Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ENTREGA DE PLACA CONMEMORATIVA

Grisén reconoce la labor de la UME y de José María Sáez

José María Sáez, ATS en Grisén desde 1982 a 2025.

José María Sáez, ATS en Grisén desde 1982 a 2025.

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Grisén

El Ayuntamiento de Grisén realizó el pasado 16 de diciembre un pequeño reconocimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su trabajo en el paso inferior de las vías del ferrocarril después de la tormenta del 11 de julio que había dejado al municipio incomunicado.

Los efectivos de la UME recibieron un pequeño reconocimiento por su trabajo tras la tormenta del 11 de julio. | SERVICIO ESPECIAL

Los efectivos de la UME recibieron un pequeño reconocimiento por su trabajo tras la tormenta del 11 de julio.

Y el 21 de diciembre, el ayuntamiento procedió a la entrega de una placa conmemorativa a José María Sáez Díaz, ATS en Grisén desde 1982 a 2025, en agradecimiento por el trabajo desempeñado en este municipio.

