Impulso al empleo verde con formación práctica

La Comarca Ribera Alta del Ebro desarrolla desde febrero el Programa Experiencial de Empleo y Formación Rialebro Sostenible 2024, subvencionado por el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) y el Programa Fondo Social Europeo Plus Aragón 2021-2027.

Sus objetivos son formar, capacitar y cualificar al alumnado en la adquisición de las competencias necesarias para el desempeño de montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente. Para ello se ha impartido el certificado de profesionalidad de nivel II ENAE0108 Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas, además de la realización de prácticas en alternancia de montaje y mantenimiento de dos instalaciones solares fotovoltaicas.

Proyectos en Alcalá y Cabañas de Ebro

En estos momentos, el programa se encuentra en la última fase de alternancia en la que ya están prácticamente finalizadas las dos obras, una en el Ayuntamiento de Cabañas de Ebro y otra en el de Alcalá de Ebro, que consisten en el montaje, ampliando unas instalaciones solares fotovoltaicas ya instaladas, y mantenimiento de la parte ya realizada anteriormente.

En primer lugar, se trabajó en la realización de todos los trámites burocráticos en ambas administraciones locales, realización de proyectos y planes de seguridad de ambas obras.

En Cabañas de Ebro, se ha realizado el montaje de una infraestructura energética de autoconsumo fotovoltaico colectivo para la ampliación de una instalación existente de 20,93 kWp a 44,665 kWp en el centro cívico de la localidad. Mientras,en Alcalá de Ebro, se ha ampliado la instalación existente en el pabellón municipal de la localidad pasando de 24,30 kWp a 44,50 kWp.

Se han instalado y renovado los cuadros eléctricos para su buen y correcto funcionamiento y se está realizando el mantenimiento de las dos instalaciones existentes en ambas poblaciones.

Para ampliar el componente formativo, se ha dado preferencia a que el alumnado experimente y aprenda los distintos tipos de montajes y materiales que se podrían encontrar en la actualidad.

Tras estas actuaciones, dichas instalaciones quedarán con un alto grado de calidades y accesorios, resultando unas plantas fotovoltaicas con una producción óptima y un nivel de acabados muy completo, facilitando durante su vida útil, unos 25 años, el mantenimiento general y la limpieza de módulos fotovoltaicos, así como la revisión y la reparación de posibles desperfectos o materiales defectuosos de fábrica, si se diera el caso de tenerse que sustituir en algún momento de la vida útil de la instalación.

Gran demanda laboral

El director del programa experiencial, Luis Alberto Abad Martín, explica que, hoy en día, estas cualificaciones profesionales «están muy demandadas en el mercado laboral actual, y con una buena retribución económica, siendo una gran oportunidad para el desarrollo profesional y laboral de las personas participantes, con un porcentaje de inserción al finalizar muy alto».

Durante el desarrollo del programa, se han firmado convenios de colaboración con empresas, y también se han realizado contactos directos de demanda de personal especializado para que, una vez finalizado el proyecto, el alumnado pueda trabajar en este sector.

Abad comenta que, en el mes y medio que queda para finalizar, «se va a hacer hincapié en la correcta finalización de algunos detalles de las obras, además de comenzar a prepararnos para el acceso al mundo laboral, realizando alguna formación complementaria».

Además de tener las puertas abiertas en diferentes empresas, hay otra buena noticia: «Nos han concedido de nuevo el programa para realizarlo el próximo año, y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de realizar una especialización y cualificación profesional en alza. Y además, y muy importante, el tener la posibilidad de quedarse a vivir en sus localidades, asentando y manteniendo la población en la comarca, ya que muchos de los empleos y empresas buscan personal en la zona».