‘APADRINA TU ÁRBOL’
Los más jóvenes siembran una nueva iniciativa
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
El alumnado de 5º de Primaria del Colegio Público Aragón participó en el proyecto Apadrina tu árbol que realizó el Ayuntamiento de Alagón en colaboración con el centro escolar.
Entre los objetivos de esta iniciativa están el de generar conciencia ambiental entre los escolares, y fomentar el respeto por la naturaleza, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
Siaver, como empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes, se encargó del asesoramiento técnico y de preparar el terreno de los emplazamientos seleccionados. Estos emplazamientos son las calles Padre Claret, Juan XXIII, plaza Alhóndiga y carrera de Caballos.
La especie seleccionada para la replantación es el laurel (Laurus Nobilis) porque combina resistencia, estética, bajo mantenimiento y seguridad, además de aportar beneficios ecológicos y económicos.
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- Rompe su silencio la joven secuestrada y torturada en Garrapinillos por su propia familia: 'Estoy convencida de que me iban a matar
- Más valientes que el acero: la crónica del Racing-Real Zaragoza (2-3)
- Rubén Sellés: «Durante 85 minutos ha sido el día más sólido»
- Aragón ya es la segunda comunidad que menos invierte en Cultura
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- El Castillo Palomar, la joya perdida de la arquitectura zaragozana que aún vive en la memoria colectiva
- El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: 'Cuando monté el negocio la arroba era una novedad