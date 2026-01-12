Los más jóvenes siembran una nueva iniciativa

El alumnado de 5º de Primaria del Colegio Público Aragón participó en el proyecto Apadrina tu árbol que realizó el Ayuntamiento de Alagón en colaboración con el centro escolar.

Entre los objetivos de esta iniciativa están el de generar conciencia ambiental entre los escolares, y fomentar el respeto por la naturaleza, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Siaver, como empresa adjudicataria del mantenimiento de zonas verdes, se encargó del asesoramiento técnico y de preparar el terreno de los emplazamientos seleccionados. Estos emplazamientos son las calles Padre Claret, Juan XXIII, plaza Alhóndiga y carrera de Caballos.

La especie seleccionada para la replantación es el laurel (Laurus Nobilis) porque combina resistencia, estética, bajo mantenimiento y seguridad, además de aportar beneficios ecológicos y económicos.