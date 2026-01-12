Los más jóvenes no tuvieron tiempo para aburrirse

Además de los actos navideños, durante el mes de diciembre se llevaron a cabo otros eventos reseñables en Luceni. La Casa de Juventud tuvo su habitual triple evento semanal, en esta ocasión el sábado 13 de diciembre con su Zona Peque y Ludoteca que compartieron lema en sus actividades: Agentes Navideños–Taller de Decoración. Mientras, la Zona Joven llevó a cabo un cinefórum con la proyección de la película Solo en Casa y su posterior tertulia.

Por su parte, la biblioteca municipal continuó con la Tarde de Juegos de los jueves con dos sesiones antes de las vacaciones. Tambaleo y Dobble fueron los juegos protagonistas de estas dos divertidas tardes con una gran participación de los peques como suele ser costumbre.