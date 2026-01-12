CREATIVIDAD EN ESTADO PURO
Los más jóvenes no tuvieron tiempo para aburrirse
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Además de los actos navideños, durante el mes de diciembre se llevaron a cabo otros eventos reseñables en Luceni. La Casa de Juventud tuvo su habitual triple evento semanal, en esta ocasión el sábado 13 de diciembre con su Zona Peque y Ludoteca que compartieron lema en sus actividades: Agentes Navideños–Taller de Decoración. Mientras, la Zona Joven llevó a cabo un cinefórum con la proyección de la película Solo en Casa y su posterior tertulia.
Por su parte, la biblioteca municipal continuó con la Tarde de Juegos de los jueves con dos sesiones antes de las vacaciones. Tambaleo y Dobble fueron los juegos protagonistas de estas dos divertidas tardes con una gran participación de los peques como suele ser costumbre.
