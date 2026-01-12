Luceni celebra la Navidad por todo lo alto

Luceni comenzó la programación de Navidad el viernes 5 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña acompañada de villancicos la banda de música municipal. El domingo 7 se celebró una sesión de cine navideño en el pabellón con la proyección de la película La Navidad en sus manos.

La música fue el hilo conductor de las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 13 el José Soria se llenó de música y mucho arte con los temazos que interpretaron Pepe Lorente y José Macipe, actor protagonista y director de la película La Estrella Azul. El domingo 14 llegó el turno de los más pequeños con la Chispandora y su espectáculo Todo cambia en Navidad.

Papá Noel y sus ayudantes en Luceni. / SERVICIO ESPECIAL

El sábado 20 el pabellón se llenó de fiesta durante toda la jornada con el III Concurso de ranchos por cuadrillas. Tras la comida, en la que participaron más de 280 personas, se pudo disfrutar en la sobremesa con la actuación de la orquesta Ingenio. El concurso lo ganó la Peña La Víspera y segundo premio para la Peña Los Supositorios. Una de las premisas de esta celebración es que los participantes porten jerseys navideños y complementos para darle más colorido y un ambiente más festivo a la jornada. Al día siguiente, fue el turno de nuevo de los más pequeños con el espectáculo familiar Diminutivos de la compañía Títeres Sin Cabeza, de la Comarca Ribera Alta del Ebro y su ciclo Enriberados.

El concurso de ranchos fue todo un éxito. / SERVICIO ESPECIAL

El día de Nochebuena se recibió a Papá Noel a las puertas del Ayuntamiento de Luceni y junto a los duendes navideños lo acompañamos hasta el Pabellón José Soria para que repartiera sus regalos a los niños.

El sábado 27, tuvieron lugar varios actos como juegos tradicionales y pintacaras en el pabellón José Soria, y el tradicional concierto de Navidad de la Banda de Música Municipal de Luceni en la Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora.

En Nochevieja la fiesta se trasladó a la plaza de España con un tardeo infantil con animación, personajes sorpresa muy bailongos que animaron la sesión y las campanadas infantiles. Y una vez comidas las uvas, la fiesta se trasladó al pabellón con dj Spacees a los mandos de la discomóvil para dar la bienvenida al nuevo año.

El sábado 3 de enero fue el Festival de Navidad de Bailes por parte de los más pequeños. Sobre el escenario tuvieron la oportunidad de poner en escena el trabajo realizado para preparar una cita muy esperada en el municipio y que cada año congrega un gran número de público. En el descanso, se entregaron los premios de los concursos de decoración de fachadas y de tarjetas navideñas.

El domingo 4 tuvo lugar un taller de glow art, una dinámica muy divertida para niños y adultos que consiste en pintar en la oscuridad con pinturas neón y fluorescentes sobre lienzos.

Gran éxito del VI Maratón de Fútbol Sala Luceni La sexta edición del Maratón de Fútbol Sala Luceni se disputó del 26 al 28 de diciembre con 16 equipos que jugaron durante todo el fin de semana. El torneo arrancó el viernes con los encuentros de la fase de grupos, seguido de cuartos de final de forma ininterrumpida hasta la medianoche del sábado al domingo en el que se hizo una pausa deportiva para dar paso al Maratón Party con la participación de los dj Jorge Martín, Oscar Chaparro y David Mateo. La competición se retomó el domingo por la tarde con la celebración de las semifinales, final de consolación, gran final y entrega de trofeos. En esta edición la victoria final se la llevó el Erkul (Pedrola), con Lucident Muelas Mogollón (Luceni) como segundo clasificado, y Birrareal (Tauste) cerrando el podio al imponerse al AMRA Aire Acondicionado (Pinseque). Hugo De la Torre fue elegido como mejor jugador del torneo, y Sergio Sancho fue el mejor portero.