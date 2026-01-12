Luz y color para celebrar las fiestas

El tradicional encendido navideño del árbol volvió a congregar a una gran cantidad de vecinos en la plaza Bonet, convirtiéndose en uno de los actos más esperados del inicio de las fiestas navideñas en la localidad.

La velada estuvo acompañada por diversas actuaciones musicales que pusieron la nota festiva al evento. La Coral de Torres de Berrellén, el Coro de la Iglesia San Andrés, el CEIP Montes del Castellar y las voces de In Absentia fueron los encargados de interpretar un variado repertorio de canciones navideñas, creando un ambiente cálido y participativo para todos los asistentes.

Como novedad este año, la Comisión de Festejos organizó un mercadillo navideño solidario, cuya recaudación fue destinada a la asociación FOXG1 España, iniciativa que fue muy bien acogida por el público y que añadió un carácter solidario a la celebración.

El acto volvió a demostrar la implicación de vecinos, asociaciones y entidades locales, consolidándose como una cita imprescindible del calendario navideño.