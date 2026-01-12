NAVIDAD EN PRADILLA DE EBRO
Magia para todas las edades
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La programación navideña de Pradilla de Ebro comenzó el viernes 12 de diciembre con el espectáculo de narración oral Historias inquietantes de Félix Albo. El viernes 19 por la mañana se realizó la yincana literaria Una carta para Papá Noel, dentro del proyecto de apadrinamiento lector del colegio y la biblioteca, y por la tarde se entregaron los premios del Concurso de Postales Navideñas. El sábado 20 se ofreció la charla 600 años de la historia gitana y actuación del grupo Arachi.
Los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre se realizaron diversos talleres infantiles navideños en la ludoteca municipal. Además, el lunes 22 de diciembre hubo un taller de aperitivos navideños, y el martes 23 un taller de cocina navideña infantil.
El 24 de diciembre Papa Noel visitó Pradilla de Ebro. Y el viernes 26 los peques disfrutaron con La leyenda de la Tronca de Navidad.
El lunes 29 hubo un taller de mindfulness impartido por la psicóloga Sofía Plana. El martes 30 se realizó el taller creativo familiar Decora tu calcetín navideño. Y el viernes 2 de enero se impartió un taller de fotografía navideña con diversión, técnicas fotográficas y curiosidades sobre la IA.
