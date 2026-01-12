NAVIDAD
La magia ilumina Sobradiel
LA CRÓNICA
Sobradiel ha vivido unas navidades llenas de actividad y participación vecinal con propuestas para todas las edades a lo largo de varios días.
El viernes 19 de diciembre, el pabellón acogió la cena navideña. La jornada arrancó con las exhibiciones de fin de año de baile urbano, funky y bailes de salón, y continuó con la cena y los concursos a la mesa con mejor decoración navideña y a la mejor fachada navideña del municipio. Además, se realizó una recogida benéfica de juguetes y los quintos llevaron a cabo un taller de postales navideñas.
La programación continuó el lunes 22 de diciembre con el tradicional Festival de Navidad, protagonizado por los niños y niñas desde 2 años hasta sexto de Educación Primaria. El grupo de teatro se encargó de las presentaciones de los distintos grupos que bailaron, en un trabajo en el que también participaron las mamás, responsables de enseñarles los bailes para que luego saliera todo genial. Durante el acto se entregaron además los premios de los concursos de manualidades, relatos, postales y fotografía.
El martes 23, Papá Noel visitó Sobradiel en su casita, donde los voluntarios hicieron posible que estuvieran muy cómodos, recibiendo a los vecinos en un ambiente muy especial.
Ya el domingo 28, la Rondalla de Sobradiel acudió a la residencia acompañados de varios vecinos, para amenizar la tarde a los mayores y llevarles los villancicos tradicionales.
Además, el Espacio Joven de Sobradiel también ha mantenido una programación activa durante estos días, con propuestas como una excursión para jugar al paintball, un taller de galletas navideñas y una masterclass de zumba impartida por David Tornos.
