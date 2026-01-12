La magia ilumina Sobradiel

Sobradiel ha vivido unas navidades llenas de actividad y participación vecinal con propuestas para todas las edades a lo largo de varios días.

Papá Noel en Sobradiel. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 19 de diciembre, el pabellón acogió la cena navideña. La jornada arrancó con las exhibiciones de fin de año de baile urbano, funky y bailes de salón, y continuó con la cena y los concursos a la mesa con mejor decoración navideña y a la mejor fachada navideña del municipio. Además, se realizó una recogida benéfica de juguetes y los quintos llevaron a cabo un taller de postales navideñas.

Se realizaron actividades para todas las edades. / SERVICIO ESPECIAL

La programación continuó el lunes 22 de diciembre con el tradicional Festival de Navidad, protagonizado por los niños y niñas desde 2 años hasta sexto de Educación Primaria. El grupo de teatro se encargó de las presentaciones de los distintos grupos que bailaron, en un trabajo en el que también participaron las mamás, responsables de enseñarles los bailes para que luego saliera todo genial. Durante el acto se entregaron además los premios de los concursos de manualidades, relatos, postales y fotografía.

El Espacio Joven ha programado varias actividades durante estas fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El martes 23, Papá Noel visitó Sobradiel en su casita, donde los voluntarios hicieron posible que estuvieran muy cómodos, recibiendo a los vecinos en un ambiente muy especial.

Visita de la Rondalla de Sobradiel a la residencia. / SERVICIO ESPECIAL

Ya el domingo 28, la Rondalla de Sobradiel acudió a la residencia acompañados de varios vecinos, para amenizar la tarde a los mayores y llevarles los villancicos tradicionales.

Además, el Espacio Joven de Sobradiel también ha mantenido una programación activa durante estos días, con propuestas como una excursión para jugar al paintball, un taller de galletas navideñas y una masterclass de zumba impartida por David Tornos.