La magia de la Navidad se contagia en Boquiñeni

La Coral Boayen, en colaboración con la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Boquiñeni, ofreció el lunes 22 de diciembre su habitual concierto navideño. Este año, como novedad, la actuación se realizó al aire libre, donde los coralistas «encendieron la llama de la Navidad» y cantaron sus temas alrededor de una hoguera. Además, se obsequió a todos los participantes con dulces y bebidas.

Decoración navideña. / SERVICIO ESPECIAL

En el concierto, la coral interpretó varios villancicos versionados y adaptados por su director, Augusto González, vecino del municipio y miembro del conocido grupo B Vocal. Como todos los años, la actuación tuvo un gran éxito y se llenó la plaza del municipio con más de 100 personas.

La coral ofreció un concierto al aire libre alrededor de la hoguera. / SERVICIO ESPECIAL

El 27 de diciembre, la Comisión de Igualdad organizó unos cuentos teatralizados titulados Protas para los más pequeños del municipio realizados por la compañía Binomio Teatro. Durante esta actividad los niños y niñas de la localidad pasaron un rato agradable a la vez que aprendían sobre valores sociales y en materia de igualdad.

Y por segundo año consecutivo, la Comisión de Cultura de Ayuntamiento de Boquiñeni promovió un concurso de decoración navideño de viviendas con el que se intenta potenciar que el pueblo luzca bonito y decorado. Participaron una veintena de viviendas, de las que tres fueron premiadas con vales para gastar en las tiendas y bares del municipio, con el objetivo de impulsar el comercio local.