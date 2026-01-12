La música local toma protagonismo

El 20 de diciembre se celebró en Boquiñeni la presentación oficial de la Asociación Cultural Cuando el Río Suena, una nueva iniciativa formada por músicos de la localidad con el objetivo de promover la cultura y fomentar la participación ciudadana en actividades musicales. La asociación se constituyó el 3 de agosto de este mismo año, y se acordó fijar el 20 de diciembre como fecha para su puesta de largo ante el público.

El acto comenzó con una presentación en la que se explicó la finalidad de la asociación y se animó a los vecinos a implicarse en sus propuestas culturales. Asimismo, se dedicó un espacio a los agradecimientos a las instituciones que han respaldado el proyecto, como el Ayuntamiento de Boquiñeni y las concejalías de Cultura y Festejos.

A continuación, tuvo lugar un concierto del Grupo de Cuerda de Boquiñeni, que contó con la colaboración de la Coral Boayen, joteros y diversos intérpretes del municipio, ofreciendo una muestra de la riqueza musical local.

Tras esta actuación, se realizó un descanso amenizado con actividades para todos los públicos, entre ellas sorteos, pintacaras para los más pequeños, música ambiente y diversas sorpresas que mantuvieron el ambiente festivo.

El cierre del evento corrió a cargo de La Banda Sin Nombre, una formación integrada por más de veinte músicos e intérpretes que hizo disfrutar al público con un repertorio de pop y rock, creando un ambiente inmejorable de música y buen humor.

La organización del acto fue posible gracias al apoyo del ayuntamiento, las comisiones de Cultura y Festejos, la colaboración de empresas locales y la implicación de numerosos voluntarios, cuyo esfuerzo contribuyó a que la jornada se convirtiera en un día inolvidable para el pueblo.