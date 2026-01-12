Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8F AragónConsumo luzSecuestro GarrapinillosWilly AgadaBarrios ZaragozaCierre escuela infantil abusos
instagramlinkedin

TRADICIONAL CONCIERTO

La música de la rondalla abre el año

Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués.

Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués. / ISABEL SAUCO

Isabel Sauco

Gallur

La Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués, con la colaboración del maestro Antonio Aragüés, ofrecían el 1 de enero el tradicional concierto de Año Nuevo en el salón de actos del Ayuntamiento de Gallur. La rondalla, dirigida por el tenor y músico Luis Navascués y el profesor de guitarra Jesús Jaca, volvió a levantar expectación y admiración con su excelente interpretación.

El concierto estuvo compuesto por un repertorio variado y ágil, compaginando temas de gran atractivo sonoro.

El concierto terminó con el entusiasmo del público quen acompañó a las palmas la tradicional Marcha de Radestzky de Strauss, y con el bis de Luis Navascués interpretando magistralmente Los de Aragón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents