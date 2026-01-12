TRADICIONAL CONCIERTO
La música de la rondalla abre el año
Isabel Sauco
Gallur
La Rondalla de Pulso y Púa Familia Navascués, con la colaboración del maestro Antonio Aragüés, ofrecían el 1 de enero el tradicional concierto de Año Nuevo en el salón de actos del Ayuntamiento de Gallur. La rondalla, dirigida por el tenor y músico Luis Navascués y el profesor de guitarra Jesús Jaca, volvió a levantar expectación y admiración con su excelente interpretación.
El concierto estuvo compuesto por un repertorio variado y ágil, compaginando temas de gran atractivo sonoro.
El concierto terminó con el entusiasmo del público quen acompañó a las palmas la tradicional Marcha de Radestzky de Strauss, y con el bis de Luis Navascués interpretando magistralmente Los de Aragón.
