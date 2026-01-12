Música y teatro para empezar enero en Pedrola

La Concejalía de Cultura ha anunciado los espectáculos culturales del mes de enero en el Auditorio Municipal. La programación comenzaba el sábado 10 de enero con la comedia El último que apague la luz de Emma Ozores. La obra recibió el Premio Nacional a la Mejor Obra de Humor en 2010, y su reposición actual es un tributo a su autor, Antonio Ozores.

El sábado 17, a las 19.00 horas, Mara Barros presenta Me nace del corazón, un sentido tributo a la música popular mexicana que brota con fuerza desde lo más profundo de su alma. En este concierto íntimo y conmovedor, la artista onubense despliega su imponente voz arropada por dos músicos excepcionales: Borja Montenegro y Pau Álvarez Santacatalina.

Y el domingo 25, a las 17.00 horas, se ofrece la obra Cuentos de Gabotino del grupo Bola 8, dentro de la III Muestra de Teatro Amateur para Público Infantil de Pedrola Océanos de Calamidades Kids. Se trata de cuentos narrados por el actor-clown-dramaturgo y director Gabriel Favesani, con el objetivo de divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos hablan sobre nuestras vidas y raíces.

El acceso general a todas las actuaciones es libre, hasta completar aforo. Existe la posibilidad de reserva anticipada de butacas en la Casa de Cultura, a partir del lunes anterior al espectáculo. El precio por reserva es de 1 euro por butaca, estando permitido un máximo de reserva de 5 butacas por persona.