Musicara da la nota en una gala benéfica en Zaragoza

Profesores y alumnos de las colonias musicales Musicara que se organizan en Gallur en verano, participaron el 21 de noviembre en la gala benéfica celebrada en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Musicara se unía a las asociaciones AFDA y Estrella de la Mañana con el propósito de «aportar nuestro granito de arena a causas sociales con las que nos sentimos profundamente identificados».

Musicara es una asociación sin ánimo de lucro ubicada en la provincia de Zaragoza, cuyo principal objetivo es fomentar el amor por la música entre los jóvenes aragoneses menores de 18 años, especialmente en entornos rurales. En Gallur, desde hace dos años, organizan unas colonias musicales de verano con el objetivo de potenciar la música con actividades lúdicas divertidas y pedagógicas, cumpliendo además con el propósito de conciliar la vida familiar con la laboral.

Desde la concejalía de Cultura de Gallur se quiere manifestar «el agradecimiento a la Asociación Musicara Aragón, por contar con los alumnos y las alumnas de las colonias musicales en esta cita tan importante, así como felicitar a todos los participantes en la gala».