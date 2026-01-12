ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
La Navidad llega también a la biblioteca municipal
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
La biblioteca municipal de Torres de Berrellén ha vivido un intenso programa de actividades navideñas que ha contado con una gran participación del público, consolidándose como un punto de encuentro cultural para vecinos de todas las edades.
Entre los eventos más destacados se encuentra el gran espectáculo ofrecido por Cristina Verbena, que llevó al público a un viaje alrededor del mundo a través de historias gitanas, cuentos africanos, canciones y adivinanzas. Su actuación, llena de imaginación y cercanía, logró cautivar tanto a niños como a adultos, creando un ambiente mágico y participativo.
Asimismo, el tradicional Concurso de Dibujo de Navidad volvió a ser todo un éxito, con un elevado número de participantes que demostraron su creatividad e ilusión. Tras la deliberación del jurado, los premiados de esta edición fueron Luca Uche Bordetas, Carlos Uche Gascón, Martín Andía Anchelergues y Valeria Feringán Marco, quienes recibieron el reconocimiento por sus trabajos.
Estas actividades han contribuido a reforzar el ambiente festivo y a fomentar la cultura y la creatividad en la localidad, convirtiendo la biblioteca en un espacio vivo y lleno de espíritu navideño.
