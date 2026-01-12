Navidades con música, chocolate y diversión

Entre el 29 de noviembre y el 6 de enero el Ayuntamiento de Gallur ha ofrecido a sus vecinos una competa programación de Navidad que comenzó con el encendido de las luces, la actuación de Musicara, y reparto de chocolate en la plaza de España.

Al día siguiente, el domingo 30 de noviembre, se celebró el tradicional mercadillo de Navidad que incluyó también la representación del belén viviente por los niños de la Escuela Infantil San Antonio de Padua; un taller de reciclaje para hacer figuras navideñas en cartón y la presencia de la biblioteca y del buzón mágico de Papá Noel.

A lo largo de estos días, la biblioteca presentó sus novedades literarias y el club de lectura también se reunió para comentar la novela La dulce envenenadora de Arto Paasilinna. Además, la biblioteca acogió el Concurso de Dibujo sobre la Navidad y se entregaron los premios del XX Concurso Infantil de Postales Navideñas de la Biblioteca, XXI Concurso de Fotografía San Antonio y San Pedro Fiestas 2025, Concurso de Decoración Navideña de Escaparates; XV Concurso de Belenes Caseros 2025; Concurso de Árbol Navideño 2025; Concurso de Fachadas y Ventanas 2025; y mejores Dibujos Navideños Portada y Contraportada del Boletín Informativo Municipal edición Navidad 2025

También dentro de la programación se desarrollaron diferentes cursos como el de aperitivos navideños para adultos, los Juegos, cuentos y diversión de Dispara Teatro, y los talleres infantiles de canapés y dulces navideños, estos últimos subvencionados por el Plan Conciliación Vida Familiar 2025 de DPZ. También dentro de este plan se pudo ver el espectáculo infantil La Magia de la Navidad.

Asimismo, hubo proyecciones de cine en la casa de cultura y el domingo 14, tuvo lugar el festival Homenaje dedicado a nuestros Mayores con la intervención de miembros de jota canto y rondalla, y Voces de Gallur.

La música tuvo un papel destacado con la audición de Navidad de la Escuela Municipal de Música de Gallur, el concierto especial de Navidad ofrecido por Rubén Simeó acompañado por la Banda Municipal y el Concierto de Año Nuevo a cargo de la Rondalla de Pulso y Púa de Gallur, Familia Navascués

La ludoteca acogió estos días una fiesta de disfraces con merienda navideña y un taller de manualidades y el día 23 se realizó la tradicional ruta por los belenes participantes en el XV Concurso de Belenes Caseros 2025.

En lo deportivo, del 26 al 30 de diciembre, se desarrolló el V Torneo de Padel organizado por el CD Padel Indoor Gallur en colaboración con el Ayuntamiento de Gallur, y el último día del año tuvo lugar la tradicional carrera San Silvestre 2025.

Ya la tarde del 24, Papá Noel, fiel a su cita, recibió a los más pequeños en el hall de la Casa de Cultura y el día 27 se entregaron los Cheques-Bebé del Ayuntamiento de Gallur a los niños nacidos el año 2025 y el pabellón municipal albergó la Fiesta de las Precampanadas 2025.

La llegada de los Reyes Magos de Oriente tuvo lugar la tarde del 5 de enero desde el puente del Río Ebro, pasando por la plaza de España donde recibieron las llaves de la localidad de manos de la alcaldesa de Gallur, para llegar al pabellón donde repartieron los regalos a los niños. Ya el martes por la mañana, Sus Majestades asistían a la misa mayor en la parroquia de San Pedro de Antioquía, saludando a los más pequeños.