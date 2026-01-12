CAMPANADAS INFANTILES
Los niños despiden el año a lo grande
La Crónica de la Ribera Alta del Ebro
Torres de Berrellén
La Comisión de Festejos de Torres de Berrellén triunfó con la organización de sus primeras Campanadas Infantiles, un evento que desbordó ilusión y registró una gran afluencia de público. La plaza se llenó de familias que disfrutaron de una celebración «muy chula», donde los más pequeños pudieron ensayar el fin de año en un ambiente festivo.
