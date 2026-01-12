Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CAMPANADAS INFANTILES

Los niños despiden el año a lo grande

La plaza se llenó de niños y niñas que ensayaron las campanadas junto a sus familiares y vecinos horas antes de despedir el año.

La plaza se llenó de niños y niñas que ensayaron las campanadas junto a sus familiares y vecinos horas antes de despedir el año. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Torres de Berrellén

La Comisión de Festejos de Torres de Berrellén triunfó con la organización de sus primeras Campanadas Infantiles, un evento que desbordó ilusión y registró una gran afluencia de público. La plaza se llenó de familias que disfrutaron de una celebración «muy chula», donde los más pequeños pudieron ensayar el fin de año en un ambiente festivo.

