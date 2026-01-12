Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TALLERES DE ‘TOTE BAG’ Y ABALORIOS

Ocio y creatividad para los más jóvenes durante la Navidad

Una de las creaciones. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de la Ribera Alta del Ebro

Alagón

La Comarca Ribera Alta del Ebro, con el objetivo de visibilizar el área de Juventud, realizando un trabajo directo con jóvenes que permita, además de ofrecerles alternativas de ocio, detectar posibles dinamizadores jóvenes en los diversos municipios, ha realizado varios talleres de tote bags o abalorios en fechas prenavideñas.

Estos talleres creativos han tenido lugar en varios municipios como Pradilla de Ebro, La Joyosa, Figueruelas, Boquiñeni, Torres de Berrellén, Alcalá de Ebro, Cabañas de Ebro y Luceni, completando la oferta de actividades familiares de los municipios.

