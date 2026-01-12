El pabellón deportivo gana en accesibilidad

El Ayuntamiento de Gallur ha adaptado los aseos del pabellón polideportivo para personas con discapacidades físicas. Las obras fueron adjudicadas a Jesús Becerril Sancho, han contado con un presupuesto de 14.804 euros, y están subvencionadas por el PLUS 2025 de DPZ. Con esta actuación, el pabellón, construido a principios de los años 90, ha sido objeto de una reforma para adaptarse a la normativa vigente cumpliendo los requisitos de accesibilidad a los aseos.

El edificio disponía de aseos y espacio más que suficiente, por lo que se han podido habilitar espacios clausurados o utilizados con otros fines, como aseos adaptados. De esta manera, dos de los cuatros servicios del edificio en la planta del graderío que se encontraban clausurados, y dos vestuarios individuales de la planta inferior que no se utilizaban para el uso con el que se concibieron (ahora funcionaban como almacén y como oficina del encargado de las instalaciones), han sido reconvertidos en aseos adaptados.

Así, la solución propuesta por el consistorio en la planta inferior de la pista deportiva contempla la posibilidad de mantener un pequeño almacén de material deportivo, dado que el espacio disponible es sobradamente suficiente para adaptar un baño, e incluso se podría obtener un segundo aseo adaptado, si se considerase conveniente .

En la planta superior de graderío se obtiene un aseo adaptado, de generosas dimensiones, a partir de uno existente y que cuenta con una rampa de acceso. Más adelante se podría habilitar un segundo aseo adaptado a partir de los aseos colindantes, hoy clausurados.